"Cykliczność w przemyśle wydobywczym jest czymś wpisanym w normalną działalność. Właśnie dzięki powołaniu do życia Funduszu Stabilizacyjnego mogliśmy realizować strategię rozwoju, w okresie dekoniunktury na rynku" - powiedział Dyczko w rozmowie z ISBnews.



"Jeśli pojawi się możliwość, będziemy dążyć do uzupełnienia środków w funduszu. Do tego potrzebna jest poprawa sytuacji na rynku węgla koksowego i koksu" - dodał.



Wiceprezes wskazał, że niezależnie od tego zarząd zakłada, że JSW ma uzasadnione szanse na pozytywną decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) o przyznanie 1,75 mld zł wsparcia. Spółka złożyła aplikację i liczy na 1 mld zł w ramach tarczy antykryzysowej jako tzw. pożyczkę płynnościową oraz 750 mln zł z tytułu pożyczki preferencyjnej na pokrycie skutków COVID-19.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)