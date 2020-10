"Asseco BooX to pierwsza, operacyjna platforma technologiczna zawierającą zdefiniowany komplet procesów przeznaczonych do obsługi produktów finansowych z możliwością dostosowania do działania na praktycznie każdym rynku. BooX, jako platforma subskrypcyjna, działająca w chmurze idealnie sprawdza się do testowania hipotez biznesowych i dowodzenia słuszności nowych modeli banków i platform e-handlu. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce)" - czytamy w komunikacie.



Jak zaznaczono, już na wczesnym etapie pozyskiwania licencji bankowej platforma umożliwia nowym inicjatywom udowodnienie krajowemu regulatorowi wysokiej gotowości operacyjnej. Podmioty już obecne na rynku mogą wykorzystywać jej cechy (subskrypcja, praca w sandboxie technologicznym) w procesie testowania oraz uruchamiania nowych usług.



Przeprowadzenie transformacji lub konsolidacji banków to naturalne zastosowanie platformy BooX. Innowacyjność niezbędną do rozwoju instytucji finansowych zapewni zastosowanie wbudowanych w platformę rozwiązań opracowanych w ramach Asseco Innovation Hub, np. voicebotów. Dodatkowo organizacja może skorzystać z usług Asseco Business Consulting, które stanowią wsparcie transformacji biznesu, podano także.



"Wyjątkowość Asseco BooX polega na tym, że jest to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie wytworzone w Polsce, narzędzie w pełni dojrzałe i gotowe do uruchamiania oraz obsługi procesów bankowych. Trzeba pamiętać, że usługi finansowe już w niedalekiej przyszłości będą coraz silniej połączone z naturalnymi potrzebami klienta" - powiedział Asseco BooX Marketer Tomasz Blicharz w Asseco Poland, cytowany w komunikacie.



Asseco BooX udostępniany jest w modelu subskrypcyjnym, ale może działać również tradycyjnie - w oparciu o zakup licencji. Operacyjnie pracuje w modelach: stacjonarnym, chmurowym lub hybrydowym. Zarówno dostępność poszczególnych funkcjonalności, jak i ponoszony przez instytucje koszt zależne są od faktycznego poziomu ich wykorzystywania, zaznaczono.



Platforma, działająca w oparciu o to rozwiązanie, została udostępniona w tym roku w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie oraz Banku Spółdzielczym w Płońsku, podsumowano.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)