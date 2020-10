Warszawa, 19.10.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na podpisanie umowy z Ørsted w sprawie energetyki wiatrowej na morzu (offshore) do końca tego roku, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Myślę, że do końca roku kalendarzowego powinniśmy te umowę podpisać. Jesteśmy po uzgodnieniu kwestii kluczowych, ale jest jeszcze trochę szczegółów do uzgodnienia, przede wszystkim kwestia wspólnego utrzymania, serwisowania tych jednostek" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

W grudniu 2019 r. PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50% udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW oraz przy realizacji tych projektów.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

