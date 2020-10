"Nie zwalniamy tempa, mamy ambitny plan na przyszły rok, w kalendarzu naszych premier jest ponad 200 pozycji. Zmienimy nieznacznie nasz model działania, nauczeni doświadczeniem będziemy stosować większą selekcję, aby bardziej skupić się na większych grach, które są w stanie wygenerować znacząco wyższe przychody. Na 2021 rok zakładamy premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole" - powiedział Zawadzki, cytowany w komunikacie.



Celem spółki na najbliższe 2-3 lata jest znalezienie się w czołówce firm, wydających gry na konsoli Microsoftu i Sony.



Wcześniej spółka poinformowała, że wstępnie miała 18,6 mln zł przychodów całkowitych i 10,2 mln zł zysku netto w I-III poł. 2020 r.



"Za nami bardzo pracowity okres, którego efekty widoczne są w wypracowanych przez nas najwyższych w historii Ultimate Games wynikach finansowych. Przychody netto po trzech kwartałach br. wyniosły rekordowe 18,6 mln zł. To trzykrotnie lepszy wynik, w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019. Przychody netto ze sprzedaży, od stycznia do września, osiągnęły 12 mln zł, względem 5 mln zł w analogicznym okresie rok temu. Na uwagę zasługuje także zysk netto, który po trzech kwartałach przekroczył 10 mln zł. Na koniec września ubiegłego roku wynik ten opiewał na niespełna 3 mln zł" - dodał Zawadzki.



W ocenie zarządu, na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in. stabilna sprzedaż serii "Ultimate Fishing Simulator" na PC wraz z dodatkami DLC oraz dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry. W ciągu trzech kwartałów br. spółka wydała ponad 70 gier i dodatków, głównie na platformę Nintendo Switch, podano także.



"Polityka dywidendowa Ultimate Games zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 75% zysku netto z uwzględnieniem planowanych działań inwestycyjnych. W bieżącym roku na ten cel przeznaczono 2,1 mln zł" - podsumowano w materiale.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.



(ISBnews)