"Podkreślamy, że mimo pandemii cały czas pracujemy. Odnosi się to nie tylko do codziennej produkcji, ale także do prowadzenia strategicznych projektów. Rozwój fotowoltaiki jest kluczowy w naszym dążeniu do produkcji zielonej miedzi z wykorzystaniem zielonej energii" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.



Trwające projekty fotowoltaiczne: Elektrownia fotowoltaiczna (EPV) Piaskownia Obora oraz Zespół EPV HMG I-III są elementami strategicznego programu "Rozwój Energetyki, w tym OZE". Fundamentem programu jest m.in. pozyskanie czystej energii z elektrowni wiatrowych, zwiększenie produkcji z własnych źródeł gazowych oraz rozwój elektrowni fotowoltaicznych na własnych terenach KGHM, przypomniano w komunikacie.



EPV Piaskownia Obora to pierwszy z trzech rozważanych projektów na terenie Kopalni "Piaskownia Obora" stanowiący jednocześnie zmianę kierunku rekultywacji tego terenu. Przyjęta koncepcja zakłada zainstalowanie paneli o mocy 8 MW na obszarze ok. 16 ha. Umożliwi to wyprodukowanie 8,5 GWh energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych w pobliżu Oddziałów KGHM (Zakłady Górnicze Lubin, Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny).



Zespół EPV HMG I-III to trzy odrębne lokalizacje na terenie Oddziału Huta Miedzi Głogów. Zgodnie z przyjętą koncepcją, w elektrowni zostaną zainstalowane panele o mocy 6,5 MW na obszarze ok. 12 ha. Umożliwi to wyprodukowanie 6,9 GWh energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Huta Miedzi Głogów.



"Realizacja EPV każdego roku pozwoli na redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska:



- ponad 10 tys. ton CO2,



- ponad 9 ton związków siarki,



- ponad 9 ton związków azotu,



- niemal 4 tony tlenków siarki,



- niemal 0,5 tony pyłów.



Zgodnie z obowiązującą w KGHM strategią, spółka do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)