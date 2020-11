"Inventionmed S.A. [...] zawarł umowę kupna - sprzedaży oraz dwie przedwstępne umowy zniesienia współwłasności, na podstawie których nabył udziały w 3 nieruchomościach o łącznej powierzchni 2 072 m2 za kwotę 4 077 696 zł brutto oraz ustalił zasady i warunki zniesienia współwłasności nabytych udziałów w nieruchomościach, zgodnie z którymi spółka docelowo będzie wyłącznym właścicielem samodzielnej nieruchomości budowlanej z dostępem do drogi publicznej i z dostępem do mediów, na której będzie możliwe prowadzenie, po jej zabudowaniu, działalności gospodarczej, o łącznej powierzchni 2 072 m2. Umowa przyrzeczona zniesienia współwłasności zostanie zawarta do dnia 30 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.



Cała kwota kupna została przez spółkę wpłacona przelewem na depozyt notarialny, który w ciągu 2 dni zostanie zwolniony na rzecz sprzedającego, podano również.



Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 16 mln zł.



"Zgodnie z zapowiedziami, już niedługo rozpocznie się budowa Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. 'Wirtualny szpital' to innowacyjna na skalę światową inwestycja, która pozwoli na kształcenie przyszłych lekarzy z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań z dziedziny symulacji medycznych" - skomentował prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.



Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie pierwszą tego typu inwestycją na świecie. "Wirtualny szpital" umożliwi testowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych stworzonych w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed - podwójną immersję. Spółka opracuje i wdroży rozwiązania produktowe umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny - nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również kardiologii, kardiochirurgii a także neochirurgii, chirurgii, geriatrii, anatomii oraz rehabilitacji neurologicznej, wskazano w materiale.



Wstępny projekt zakłada budowę 5-kondygnacyjnego budynku. Całkowita wartość projektu to 29,5 mln zł. Realizację projektu wspiera notowana na NewConnect spółka SoftBlue. W maju br. firmy zawarły list intencyjny w tej sprawie. SoftBlue udostępni zasoby technologiczne, a także wesprze InventionMed swoim wieloletnim doświadczeniem branżowym, podano także.



InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.



