"Nowa strategia, jak i kierunki rozwoju polskiej energetyki otwierają nowe możliwości dla budowy nowoczesnej sieci łączności LTE450. Obszar ICT staje się kluczowy w Grupie PGE. Zgodnie z założeniami naszej nowej strategii, LTE450 będzie dźwignią rozwoju Grupy PGE oraz poprawi sprawność funkcjonowania całej organizacji. Budowany system łączności zapewni niezawodność pracy dyspozytorskiej, ale przede wszystkim będzie wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii oraz energetyki rozproszonej i magazynów energii. LTE jest technologią sprawdzoną nie tylko w energetyce i obecnie bardziej rozwiniętą niż standard 5G, który dopiero zyskuje na popularności. To wpływa na atrakcyjność kosztów inwestycji w sieć LTE450 dzięki globalnym korzyściom skali" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.



Harmonogram prac zakłada uruchomienie podstawowych usług w sieci LTE450, jak również rozbudowę zasięgu na terenie Polski oraz wdrażanie i rozwój nowych usług, jak np. internet rzeczy. Na 2021 rok w Grupie PGE zaplanowano uruchomienie postępowań zakupowych dla kluczowych komponentów infrastruktury sieci. Prowadzone pilotaże LTE450 mają potwierdzić możliwość rozszerzania zakresu planowanego wdrożenia nowych usług, podano także.



"Na obecnym etapie projektu Grupa PGE prowadzi prace nad przygotowaniem specjalistycznych ekspertyz i opinii technicznych w zakresie obiektów należących do PGE Dystrybucja, które będą używane w pierwszej kolejności do budowy sieci na etapie wdrożenia produkcyjnego. Kolejne planowane etapy obejmują także inne podmioty z sektora energii. Trwają m.in. uzgodnienia dotyczące przeprowadzenia pilotażu 'Smart Metering' na terenie Enea Operator oraz rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie telemetrii gazowej z Polską Spółką Gazownictwa" - czytamy także.



Spółka przypomniała, że obszar ICT w Grupie PGE obsługuje spółka PGE Systemy. Od ponad dwóch lat w strukturach PGE Systemy funkcjonuje zespół projektowy, który wraz z PGE Dystrybucją i przy współpracy z innymi Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD), w ramach ogólnopolskiego zespołu roboczego LTE450, pracuje nad standardami nowoczesnej sieci łączności.



"W pracach ogólnopolskiego zespołu roboczego biorą udział przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Enei Operator, Energi Operator, Gaz System S.A., Innogy - Stoen Operator, Polskiej Spółki Gazownictwa, Tauron Dystrybucja, Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz PGE Dystrybucja i PGE Systemy" - podsumowano w materiale.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)