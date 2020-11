Zysk operacyjny wyniósł 9,72 mln zł wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 331,08 mln zł rok wcześniej.



"Istotny wpływ na wyniki spółki miało osłabienie waluty PLN w stosunku do EUR, co skutkowało rozpoznaniem przez grupę kapitałową w III kwartale 2020 nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w łącznej kwocie 2 813 tys. zł" - czytamy w raporcie.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,72 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1021,19 mln zł w porównaniu z 926,01 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,45 mln zł wobec 14,06 mln zł straty rok wcześniej.



Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)