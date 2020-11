"Nowy Orlen musi być zdecydowanie bardziej innowacyjny i prośrodowiskowy" - powiedział Obajtek podczas wideokonferencji dotyczącej nowej strategii koncernu do 2030 roku.



Wśród nowych obszarów działalności prezes wymienił odnawialne źródła energii (OZE), paliwa alternatywne, recykling, instalacje biokomponentrów i wodoru, a także nowe formaty usług dla klientów.



"Wszystkie inwestycje i akwizycje pozwolą na zwiększenie portfela klientów. Jesteśmy przekonani, że to zapewni nam sukces i ponad dwuipółkrotne zwiększenie wyniku EBITDA do 2030 roku" - dodał Obajtek.



Jak wyjaśnił, z ok. 140 mld zł planowanych nakładów inwestycyjnych do 2030 roku, około 40% przeznaczone zostanie na te obszary, w których grupa już dziś jest najsilniejsza (rafineria, wydobycie, detal, dystrybucja energii i gazu), 50% na nowe, perspektywiczne gałęzie biznesu (OZE i nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia, a także detal pozapaliwowy), a 10% na inwestycje w przyszłość, które mają stanowić bazę do dalszego wzrostu i rozwoju.



"Już w 2021 roku uruchomimy w Polsce sieć punktów sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw, a marża pozapaliwowa wzrośnie o 50% do 2030 roku" - powiedziała członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka podczas wideokonferencji.



"Na badania i rozwój planujemy docelowo przeznaczać 3% nakładów inwestycyjnych, co przekłada się na ok. 3 mld zł do 2030 roku" - dodał członek zarządu ds. korporacyjnych Armen Artwich.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)