Zysk operacyjny wyniósł 6,74 mln zł wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 8,8 mln zł wobec -2,09 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 464,81 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 407,17 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 11,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1412,84 mln zł w porównaniu z 1143,02 mln zł rok wcześniej.



"Dziś, wykuwając swoją biznesową przyszłość w Polsce i zagranicą, świadomi wszystkiego, czego doświadczyliśmy w przeszłości przede wszystkim dzięki sanacji, jesteśmy gotowi do tego, by po jej formalnym zakończeniu znów w pełni rozwinąć żagle i ponownie stać się firmą pierwszego wyboru dla naszych partnerów. Action jest ważnym ogniwem rynku internetowego i to stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju firmy" - skomentował prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 12,03 mln zł wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)