"Być może jeszcze 2-3 gry w tym roku bylibyśmy w stanie wypuścić, ale zbliżający się termin debiutu bardzo dużego tytułu powoduje, że nie jest to korzystny termin. Poza tym grudzień to nie jest dobry moment dla debiutów takich mniejszych gier, ponieważ jest wiele promocji dla dużych gier" - powiedział Adamkiewicz podczas wideokonferencji dla inwestorów na Strefie Inwestorów.



Według niego, były to jedne z najważniejszych przyczyn przesunięć debiutów gier, a jednocześnie spółka uzyskała więcej czasu na dobre ich przetestowanie.



"Gra 'Castle Flipper' ma dobre przyjęcie i możliwe wydanie planujemy na I kw. 2021 r. na Steam. Jeżeli chodzi o 'Ironsmith Medieval Simulator', trwa jeszcze m.in. intensywne testowanie, ale debiut może być nieco później niż 'Castle''- wskazał prezes.



Dodał, że kolejnymi grami, które się pojawią w I kw. lub już w II kw. przyszłego roku to 'Baker Simulator i 'Farming Life' z kolei gra 'Human Farm' jest na wczesnym etapie i raczej zadebiutuje na koniec przyszłego roku 2021.



"Mamy więc kilka projektów blisko ukończenia, które pojawią się w I półroczu 2021 r. poza tymi mamy jeszcze kilka bowiem mniejszych gier. W przyszłym roku jesteśmy w stanie wydać 12 gier i pewnie w kolejnym roku również będzie to 12" - powiedział Adamkiewicz.



Prezes zwrócił uwagę, że od momentu IPO na głównym rynku GPW w lipcu spółka sama się finansuje, gdyż środki z emisji w wysokości ponad 17 mln zł nie trafiły jeszcze na konto firmy.



"Nie trafią na nasze konto środki z IPO do momentu, kiedy nie zostaną zarejestrowane akcje w KRS, one są zdeponowane w domu maklerskim. Mamy kilka projektów otworzonych i te środki nam się przydadzą, a na razie finansujemy się sami" - dodał prezes.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.



(ISBnews)