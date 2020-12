"Gra 'Mr. Prepper' to bardzo ciekawa propozycja dla graczy, którzy lubią gry symulacyjne i chcą mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, w tym przypadku będą przygotowywać się do przejęcia kontroli nad sytuacją w państwie i złamania statusu quo. Aby odnieść zwycięstwo, gracz w swojej podziemnej kryjówce, musi przygotować solidnie przemślany plan, a następnie zająć się jego realizacją, tak by nie dać się złapać. Co ważne, gracz samodzielnie będzie musiał zbudować podziemny schron, a wraz z postępem gry, zajmie się także jego rozbudową" - powiedział prezes Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.



"Mr. Prepper" to gra przygodowo-symulacyjna, której akcja rozgrywa się w fikcyjnym państwie. Obywatele czują, że ryzyko wojny nuklearnej wisi w powietrzu i muszą się solidnie do niej przygotować. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że państwem rządzi totalitarny rząd i wobec ludzi stosowane są restrykcje za nieprzestrzeganie ustalonych przez władzę zasad.



Mr. Prepper to obecnie jeden z najpopularniejszych i najbardziej oczekiwanych przez graczy tytułów z portfolio gier Grupy PlayWay w 2021 roku. Wishlista wynosi aktualnie ponad 200 tys. zapisów, podsumowano w materiale.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.



