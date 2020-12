"Jeśli chodzi o debiut na giełdzie, to prawdopodobnie przyszły rok, ale na obecną chwilę oferta nie jest przygotowywana. Na pewno wrócimy z tym tematem. Być może przeprowadzimy crowdfunding" - powiedział Gałązka podczas prezentacji na GPW Innovation Day.



Wskazał, że grafen to materiał bardzo wytrzymały, elastyczny, transparentny, przewodzący prąd. Łączy wiele cech, co stanowi o jego wyjątkowości.



"Szacunki mówią, że rynek grafenu sięgnie 1 mld USD, a potencjał grafenu właściwie niemal nieograniczony. Zastosowania, nad którymi pracujemy to m.in. sensoryka, pokrycia antykorozyjne, kompozyty, druk 3D. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będziemy spotykać grafen w wielu produktach. Rynek aplikacji grafenowych się aktualnie tworzy. My jako AGP chcemy mieć w tym swój znaczny udział" - dodał prezes.



Według jego słów, spółka ma programy pilotażowe z partnerami przemysłowymi (podmioty europejskie, USA, Japonii), szereg listów intencyjnych, pierwsze umowy na dostawy w horyzoncie kilkuletnim.



"Skala możliwości produkcyjnych pozwala nam myśleć o kilkumilionowych przychodach, a reaktor którym dysponujemy daje docelowy potencjał do przychodów nawet 300 mln zł. Mamy pełne zaplecze produkcyjne, kontroli jakości. Produkujemy grafen płatkowy i wielkopowierzchniowy, co według nas jest wymogiem rozwoju na rynku. Dysponujemy bogatym portfolio produktów aplikacyjnych - w tym do sensorów, polimerów, kompozytów. W 2021 zakładamy pierwsze komercjalizacje pilotażowe z partnerami przemysłowymi w 2-3 obszarach. Uważam, że mamy mocne argumenty i wyróżnia nas to, że wiemy jak to zrobić. Jeśli to się powiedzie, możemy osiągnąć w przyszłym roku kilka milionów przychodów i break even, a za kilka lat nawet ok. 100 mln zł sprzedaży z marżą brutto 35-50% i 20-30 mln zł EBITDA. To nasza strategia. Warto zaznaczyć, że nie będą potrzebne duże inwestycje, głównie R&D" - wymienił Gałązka.



Advanced Graphene Products opracował unikalne technologie produkcji grafenu oraz wspólnie z partnerami przemysłowymi wytwarzania półproduktów na bazie grafenu i tlenku grafenu. Spółka kończy w 2020 r. inwestycję w moce produkcyjne 100kg GO rocznie i rozpoczyna produkcję materiałów na bazie grafenu pozwalających znacznie poprawić parametry produktów takich jak np. polimery, farby, oleje czy powłoki antykorozyjne. Spółka opracowała także unikalną technologię HSMG produkcji grafenu płatkowego o grubości 1 atomu do bardzo wymagających zastosowań.



(ISBnews)