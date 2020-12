Od początku 2020 roku koncern przyłączył do sieci 28 szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych, a kolejne czekają na odbiory, poinformowano również.



"Strategia Orlen2030, którą niedawno opublikowaliśmy, zakłada znaczące zwiększanie dostępności paliw alternatywnych. Stawiamy na rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych na naszych stacjach paliw, tak aby nasi klienci mogli bezpiecznie i swobodnie poruszać się po całym kraju. PKN Orlen posiada już 67 stacji ładowania, a kolejne 83 powinniśmy oddać do użytku do końca 2021 r. Natomiast w całej Grupie Orlen w Polsce i zagranicą funkcjonuje blisko 150 takich stacji. Działając w otoczeniu rynkowym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy opłaty, dzięki którym finansowany będzie m.in. dalszy rozwój tej działalności" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski, cytowany w komunikacie.



Cennik przewiduje opłaty w wysokości: AC - 1,43 zł/kWh; DC 50 kW - 1,99 zł/kWh; DC (50)/100/150kW - 2,39 zł/kWh; postój - 0,4 zł/min (opłata naliczana po 45 minutach od rozpoczęcia ładowania dla złączy DC o mocy 50/100/150 kW lub po 60 minutach dla złączy AC), podano również.



PKN Orlen ostatnio uruchomił aplikację Orlen Charge, która umożliwia znalezienie najbliższej stacji ładowania, sprawdzenie, które złącza są aktualnie dostępne na danej ładowarce oraz mocy dostępnych na złączu, rozpoczęcie i zakończenie sesji ładowania w dowolnym momencie i miejscu czy sprawdzenie poziomu naładowania na złączach DC oraz mocy z jaką ładuje się pojazd, przypomniano.



Opłaty będą wdrażane stopniowo, w pierwszej kolejności zostaną one uruchomione na stacjach w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Gdyni, wymieniono również.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)