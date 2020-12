"Według umowy, VEE zachowa 100% zysku z gry do momentu pokrycia kosztów jej produkcji i marketingu, zaś w kolejnym etapie udział VEE w zyskach z gry będzie na poziomie 80%. 'Dreamhouse: The Game' jest pierwszym z projektów marki VEE zapowiadanych przez emitenta na etapie jej powołania w dniu 19 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie.



Budżet produkcyjny i marketingowy projektu przekroczy 1 mln złotych, a gra będzie docelowo obecna w sklepach Steam, Microsoft, PlayStation, Nintendo, a także w wersji na VR, podano.



"Celem VEE jest przygotowywanie i produkcja gier bardziej zaawansowanych technologicznie, o wyższej jakości i wyższych budżetach niż dotychczasowe gry z portfolio emitenta. Docelowo VEE pozwoli zbudować nowy brand w ramach działalności Grupy Gaming Factory. Dokładna data jej premiery oraz cena zostanie ustalona w terminie późniejszym" - czytamy także.



W ocenie spółki podpisanie powyższej umowy może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe, podsumowano.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.



(ISBnews)