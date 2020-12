Termin realizacji to do 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy, podano w komunikacie.



Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.



Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. W 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 941 lokali.



(ISBnews)