W okresie lipiec - wrzesień 2020 r. (II kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 11,39 mln USD.



"Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:



- Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów grupy. W III kwartale 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat było wyższe o ponad 21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost ARPU ChatBot wyniósł ok. 70% w skali roku.



- Wzrost liczby klientów produktów grupy. Na koniec 2020 roku kalendarzowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 32.076 a ChatBot 1.719.



- Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o blisko 20% w stosunku do poprzedniego kwartału i o blisko 210% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy dalej.



Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.



(ISBnews)