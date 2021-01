"Osiedle będzie zlokalizowane przy ul. Wielkopolskiej 66 w Gdańsku. Docelowo będzie się składać z pięciu budynków o strzelistej bryle nawiązującej kształtem do gdańskich spichlerzy. Każdy z nich otrzyma nazwę zgodnie ze stolicami krajów nordyckich: Kopenhaga, Sztokholm, Oslo, Helsinki, Rejkjawik. W sumie wybudowanych zostanie niemal 300 mieszkań i lokali usługowych o powierzchniach od 32 do 72 m2" - czytamy w komunikacie. Budowę osiedla podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich powstaną dwa budynki - ich budowa zakończy się na koniec bieżącego roku, wskazano również. Jak podano, Skandinavia to pierwsza taka inwestycja JHM Development w Gdańsku, ale nie jedyna w Trójmieście. Dotychczas spółka wybudowała Osiedle Królewskie w Rumi, w kolejnych latach planowane są kolejne inwestycje na Pomorzu. JHM Development to firma deweloperska z Grupy Mirbudu. Była notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 do 2020 r. (ISBnews)