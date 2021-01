Unibep podpisał umowę przedwstępną z deweloperską spółką z siedzibą we Lwowie w sprawie budowy "pod klucz" kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo - rozrywkowym we Lwowie, podała spółka. Wartość wynagrodzenia to ok. 67,6 mln euro netto.

"Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w umowie przedwstępnej wynosi około 67,6 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 307 mln zł netto według kursu z dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Okres realizacji inwestycji określono na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)