"'Sapper - Defuse The Bomb Simulator' to pierwszoosobowa gra akcji, w której chcemy ukazać cienie i blaski jednego z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata. Za produkcję odpowiada zespół Live Motion Games. W Gaming Factory zajmujemy się stroną wydawniczą tego projektu, który 11 marca zaprezentujemy w trybie wczesnego dostępu. Początkowo gra będzie dostępna w wersji na komputery stacjonarne, następnie nasza spółka zależna, Black Rose Projects, zajmie się jej portowaniem na najpopularniejsze platformy dystrybucyjne. Najnowszy zwiastun gry udostępniliśmy dzisiaj w serwisie Steam" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

"To druga premiera z naszego portfolio w tym roku, ale tak naprawdę to dopiero początek intensywnego dla nas okresu. Gra 'Foodtruck Arena' także została ukończona i aktualnie czeka na certyfikację w Nintendo. Spodziewam się również, że otrzymamy finalną wersję 'Castle Flipper' do końca miesiąca i w tym przypadku będziemy wyznaczać datę premiery na przełom marca i kwietnia. Następnie czekają nas premiery 'Farming Life', 'ZooKeeper' i 'Bakery Simulator' i tu również myślimy raczej o pierwszej połowie roku. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty były dobre jakościowo i dopracowane. W tych przypadkach finalne buildy są naprawdę blisko" - dodał Adamkiewicz.

W "Sapper - Defuse The Bomb Simulator" gracz wcieli się w rolę początkującego sapera.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

