"W tej chwili nie planujemy żadnych dużych akwizycji, ale jeśli pojawia się jakieś interesujące okazje, to oczywiście będziemy się zastanawiać, pod warunkiem, że rzeczywiście przyczyniałyby się one do naszego rozwoju, tworzyły dodatkową wartość spółki dla jej akcjonariuszy" - powiedział Tziamalis podczas wideokonferencji.

Asbis nie wyklucza jednak powoływania nowych spółek zależnych w tym roku.

"Planujemy powoływanie nowych spółek i tak w tej chwili właśnie rejestrujemy nową naszą spółkę zależną w Taszkiencie w Uzbekistanie. Tam jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Apple i będziemy realizować tam ten sam model, co dotychczas w takich krajach, jak Kazachstan czy Azerbejdżan" - dodał członek rady dyrektorów.

Powołana przez Asbis na początku lutego spółka Breezy, której działalność ma polegać przede wszystkim na skupowaniu i odnawianiu używanych produktów marki Apple oraz innych firm z tego sektora wejdzie do Polski w późniejszym okresie.

"Zakładamy, że w Polsce spółka Breezy rozpocznie działalność za jakieś dwa lata. W tej chwili spółka będzie skupiać się na działalności w 5 krajach byłego Związku Radzieckiego, czyli są to Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan i Uzbekistan" - dodał Tziamalis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)