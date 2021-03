Amazon uruchomił we wtorek polską wersję swojego sklepu - Amazon.pl. O zamiarach udostępnienia polskojęzycznego serwisu e-commerce gigant handlu elektronicznego z USA informował pod koniec stycznia, kiedy uruchomił możliwość rejestracji dla sprzedawców.

"Poczta Polska już od kilku lat dostarcza przesyłki Polakom zamawiającym towary na platformie Amazon. Z uruchomieniem polskiej odsłony platformy wiąże się rozszerzenie naszej współpracy i szansa na znaczące zwiększenie wolumenu obsługiwanych przez Pocztę paczek. Współpraca z firmami z branży eCommerce to strategiczne działanie spółki. Będziemy intensyfikować prace w tym obszarze, aby do roku 2024 podwoić przychody z usług kurierskich" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

"Wspólnie z firmą Amazon przygotowaliśmy się do rozwoju współpracy, by klienci mogli korzystać z jednej z największych platform sprzedażowych – Amazon.pl – za pośrednictwem Poczty Polskiej" – dodał wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Jak podano, strategia Poczty Polskiej na lata 2021–2023 zakłada intensywny rozwój usług kurierskich. Obecnie obszary rozwojowe, do których należą usługi kurierskie, cyfrowe i logistyczne, generują niecałe 20 proc. przychodów spółki. Prawie czterokrotnie więcej przynosi biznes tradycyjny, czyli papierowe listy, wpłaty i przekazy pocztowe, które - jak zaznaczono - podlegają silnej e-substytucji. Strategia spółki zmierza do odwrócenie tych proporcji: już w 2024 r. przeważać mają przychody z obszarów rozwojowych - wskazano.

Strategia Poczty na lata 2021–2023 przewiduje także rozwój sieci punktów odbioru. Do 2022 r. ich liczba ma wzrosnąć z obecnych 13,6 tys. do 20 tys. punktów. W tym roku operator uruchomi 500 automatów do odbioru przesyłek, a w przyszłym roku - 2000.

Spółka zapowiada, że w 2021 r. wprowadzi też nowy format usług kurierskich Pocztex.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec