Dekpol Inwestycje - spółka zależna Dekpolu - zawarła z inwestorem instytucjonalnym (jako kupującym) przedwstępną umowę, na mocy której Dekpol zobowiązał się do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej oraz do zawarcia umowy przeniesienia praw do zakończonej inwestycji za łączną cenę stanowiącą równowartość ok. 20% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Dekpol za 2019 r., podała spółka.

Inwestycja stanowi wielopoziomowy budynek mieszkalny o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m2 wraz infrastrukturą towarzyszącą, czytamy w komunikacie. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest w szczególności podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji. Finansowanie poszczególnych etapów będzie realizowane przez kupującego w formie zadatku (stanowiącego 10% ceny), a następnie zaliczek na poczet ceny (forward funding). Zakończenie realizacji inwestycji i podpisanie umowy przyrzeczonej planowane jest na drugą połowę 2023 roku, podano także. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,12 mln zł w 2019 r. (ISBnews)