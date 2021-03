Warszawa, 16.03.2021 (ISBnews) - Zrzutka.pl wprowadziła kartę wpłatniczą - globalną innowację będącą alternatywą dla terminali płatniczych, podała platforma. Karta wpłatnicza gwarantuje przyjmowanie bezpłatnych wpłat bezgotówkowych oraz wypłat zebranych środków z konta.

Karta nie wymaga zasilania elektrycznego, nie wiąże się z zawieraniem skomplikowanej umowy i dzierżawą sprzętu. Jest małych rozmiarów, a kwota abonamentu to 4,99 zł miesięcznie, poinformowano.

"Powstanie karty wpłatniczej nierozerwalnie związane jest z COVID-19 i dynamicznym zwiększeniem liczby transakcji bezgotówkowych w okresie ostatnich 12 miesięcy na całym świecie. Największą dynamikę notuje właśnie Polska, obok Wielkiej Brytanii. Rezygnacja z rozliczeń gotówkowych, implikuje wykluczenie dla milionów osób na całym świecie, które nie posiadają terminala do rozliczeń bezgotówkowych. W związku z tym, setki milionów transakcji na świecie nie dochodzi do skutku" - czytamy w komunikacie.

Dzięki karcie wpłatniczej jej posiadacz przyjmie zapłatę za dowolne towary, usługi i świadczenia, a także w prosty sposób rozliczy drobne należności ze znajomymi. Jest to zatem rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców i usługodawców, takich jak masażyści, korepetytorzy, hydraulicy, kelnerzy, tzw. złote rączki, księża, organizatorzy zbiórek ulicznych, etc. jak i dla klienta indywidualnego, podkreślono.

"Karta swoim działaniem przypomina mini-terminal. Wystarczy przyłożyć do niej telefon, aby na jego ekranie pojawił się wybór dogodnej metody płatności, m.in. BLIK, przelew, etc. Telefon musi mieć włączoną funkcję NFC. Jeśli ta opcja jest niedostępna, to wymagane będzie zeskanowanie kodu QR z karty. Po wybraniu kwoty i zrealizowaniu płatności, właściciel karty wpłatniczej otrzymuje wpłatę (zwykle w ciągu mniej niż minuty) w saldo swojej, powiązanej z kartą, zrzutki - każda karta wpłatnicza musi być powiązana z indywidualną zrzutką, pełniącą dla niej rolę elektronicznej portmonetki" - czytamy dalej.

Wszystkie wpłaty na kartę oraz wypłaty środków z karty są za darmo, gdyż zrzutka.pl nie pobiera prowizji ani innych obligatoryjnych opłat. Opłata miesięczna, tj. 4,99 zł, jest pobierana z salda zrzutki powiązanej z kartą. Jeżeli karta nie jest już potrzebna lub użytkownik chce ją anulować, to w każdej chwili można dezaktywować subskrypcję w ustawieniach karty, podsumowano.

Zrzutka.pl to narzędzie do samodzielnego zorganizowania zbiórki pieniężnej na dowolnie wybrany cel. Zrzutkę może założyć osoba prywatna, a także firma, fundacja czy instytucja.

(ISBnews)