"Lada moment ruszy testowa produkcja nowej warzelni soli, a osiągnięcie zakładanych parametrów pracy przewidziane jest na IV kwartał 2021 roku" - powiedział Jakubowicz podczas wideokonferencji.

Podkreślił jednocześnie, że ze względu na to, iż jest to inwestycja typu greenfield i trzeba się liczyć z potencjalnymi "chorobami wieku dziecięcego", spółka zakłada w tym roku kontrybucję zakładu do EBITDA na poziomie "zero plus".

Nowa warzelnia to największa inwestycja w historii Grupy Ciech, o wartości ok. 140 mln euro.

Prezes Ciechu zapowiedział również, że w IV kwartale 2021 roku planowane jest uruchomienie nowego pieca do produkcji krzemianów w Żarach, o wartości 80 mln zł.

"Pełna kontrybucja tej inwestycji do wyników planowana jest od 2022 roku" - dodał.

Według niego, inwestycja w Żarach to dobra okazja do wykorzystania stabilnego popytu na krzemiany,

"W Europie brakuje nowych inwestycji w tym segmencie i istnieje duże prawdopodobieństwo wyłączania mniejszych jednostek" - wyjaśnił.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)