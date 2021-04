Ann Cairns dołączyła do Mastercard w 2011 r. i pracowała jako prezeska ds. rynków międzynarodowych, zarządzając biznesem firmy w ponad 200 krajach na całym świecie. Na tym stanowisku koncentrowała się na budowaniu zrównoważonego, silnego wzrostu zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących.

Jeszcze wcześniej była szefową Grupy Usług Finansowych w Alvarez&Marsal w Londynie. Tam kierowała europejskim zespołem zarządzającym Lehman Brothers Holdings International w ramach procesu Chapter 11. Miała swój udział w restrukturyzacji banków w całej Europie, w tym w Irlandii i Islandii. Poza tym piastowała wysokie stanowiska w wielkich organizacjach – między innymi w ABN-AMRO, gdzie była dyrektorką generalną ds. bankowości transakcyjnej, i w Citigroup.

Ann Cairns zasiada w zarządzie Intercontinental Exchange (ICE), firmy z listy Fortune 500, oraz w kierownictwie ICE Clear Europe.

Wiceprezeska Mastercard ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie w Sheffield i magisterskie z zakresu statystyki medycznej na Uniwersytecie w Newcastle. Wart odnotowania jest fakt, że Cairns, pracując na stanowisku kierownika działu planowania inżynierów offshore w British Gas, była pierwszą kobietą wykwalifikowaną do pracy w branży offshore w Wielkiej Brytanii.

Jest przewodniczącą 30% Club, organizacji, która działa na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn w biznesie. Przewodniczy też w Financial Alliance for Women, której zadaniem jest zapewnić kobietom dostęp do kapitału, rynków, edukacji i szkoleń. Bardzo ważna jest dla niej kwestia pozycji kobiet w biznesie. Ann uważa, że przedsiębiorstwa utrzymujące równowagę pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych mają lepszy obraz swoich klientów oraz możliwości rynkowych, osiągając przy tym lepsze wyniki finansowe i pomagając swoim społecznościom. Wierzy, że tylko te organizacje, które wspierają różnorodność i zatrudniają osoby wyglądające, działające i, co ważne, myślące inaczej, mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, aby pozytywnie wpływać na rynki i społeczności.

Okazja do spotkania z Ann Cairns nadarzy się wkrótce: wystąpi na wiosennym wydarzeniu Impact’21, gdzie będzie mówić o wzmacnianiu pozycji kobiet w biznesie.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami. Impact zmienił także podejście do formuły okrągłych stołów, które na Impakcie trwają krócej niż zazwyczaj, a podczas nich dyskutowane są bardzo konkretne tematy w wąskim, zamkniętym gronie. Zespół Impact stawia również na popularnych speakerów z zagranicy i nieustannie szuka nowych inspiracji technologicznych.

Impact to nie tylko miejsce rozwoju innowacji i nowego biznesu, ale też wysokiej rangi wydarzeń gospodarczo-polityczne. Na naszych wydarzeniach ogłoszono m.in.: uruchomienie programu Start in Poland, czy GovTech Polska oraz rozpoczęcia działalności Funduszu Tauron CVC – wspólnie z NCBR i PFR czy premiery Krajowego Planu Odbudowy.