Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln USD wobec 19,4 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,91 mln USD w 2020 r. wobec 104,65 mln USD rok wcześniej.

W 2020 r. spółka posiadała 6,6 mln niosek, w porównaniu do 6,7 mln niosek rok wcześniej. Udział spółki w rynku niosek wzrósł do 22% w ub.r. vs. 19% w 2019 r.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

