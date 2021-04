Zysk operacyjny wyniósł 25,59 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł w ub.r. 31,94 mln zł wobec 9,79 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 32,6 mln zł wobec 18,45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,77 mln zł w 2020 r. wobec 83,94 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku wypracowaliśmy 103,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 83,9 mln zł wygenerowanych w roku 2019. Oznacza to wzrost aż o 24%. Było to możliwe dzięki pracy nad trzema grami Triple-A równocześnie i miało również pozytywne przełożenie na osiągniętą rentowność" - napisał prezes Sebastian Wojciechowski w liście do akcjonariuszy.

Stan środków pieniężnych grupy na koniec roku wyniósł 41,3 mln zł i nie uwzględniał wpływów netto z emisji akcji zwykłych serii B w kwocie 100,3 mln zł, które zasiliły rachunki spółki w styczniu 2021 roku, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, dodał.

1 kwietnia 2021 r. miała miejsce premiera gry "Outriders" (z gatunku shooter RPG, z segmentu Triple-A). PFC Group przygotowuje ponadto gry: "Project Gemini" - porównywalna z wielkością gry "Outriders" oraz "Project Dagger" - także gra z segmentu Triple-A, z gatunku gier RPG; grupa planuje wyprodukować oba tytuły do końca 2024 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 29,1 mln zł wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)