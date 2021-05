Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. zaprosił do składania ofert sprzedaży 54,09 mln akcji Ronson Development SA, stanowiących 32,98% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,8 zł za sztukę, podała spółka.

Oferty będą przyjmowane od 31 maja do 9 czerwca br. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji to 16 czerwca lub około tej daty, podano w zaproszeniu. Na dzień 26 maja 2021 r. Amos Luzon Development przez swoje bezpośrednie i pośrednie spółki zależne: I.T.R. Dori i Ronson Development (stan posiadania akcji własnych na 26 maja 2021 r.), posiada łącznie 109 917 141 akcji Ronsona, reprezentujących łącznie 67,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym Ronson nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z akcji. Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Biuro Maklerskie Pekao. Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 918 lokali, a przekazała 966. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 401 mln zł w 2020 r. (ISBnews)