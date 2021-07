Reklama

Inwestycja realizowana będzie w ramach wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji, podano.

InVento to innowacyjny produkt stosowany w termoizolacji. Jest to szary polistyren przeznaczony do spieniania (EPS). Do jego produkcji wykorzystuje się ekologiczny dodatek geopolimerowy, pełniący funkcję środka obniżającego współczynnik przewodzenia ciepła.

"Produkty wykonane w technologii InVento charakteryzują się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi. Ich dodatkowym atutem jest zdolność do pełnego recyklingu i bezodpadowy proces produkcji, wykorzystujący surowce pochodzące z odzysku, który doskonale wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego" - czytamy w komunikacie.

Rezultatem planowanej inwestycji będzie dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych InVento, podano także.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych - zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii - oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

(ISBnews)