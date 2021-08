Reklama

"W drugim kwartale 2021, po roku negatywnych skutków pandemii COVID-19, nastąpiło wyraźne ożywienie trendów sprzedażowych, zarówno dla wszystkich marek restauracyjnych AmRest, jak i dla całej branży. Poprawa wyników była napędzana przez inwestycje i realizację strategii w obszarze Digital, czyli działania, które pozwoliły na znaczny wzrost sprzedaży wygenerowanej w ramach kanałów 'na wynos' i 'z dostawą'. Szybka reakcja na potrzeby konsumentów oraz sprawne dostosowanie się do różnych regulacji i restrykcji w poszczególnych krajach działalności to kolejne czynniki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów grupy. Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w drugim kwartale 2021 wyniosła 464,4 mln euro i była o 70,7% wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 22,2% wyższa niż w poprzednim kwartale" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wzrósł w II kw. 2021 do 135%, w porównaniu do 91,9% na koniec poprzedniego kwartału, podano także.

Udział działających restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca 2021.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 206,5 mln euro, co stanowi wzrost o 54,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i o 26,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w II kw. 2021 46,5 mln euro i były o 108,4% wyższe niż przed rokiem i o 23,3% wyższe niż w I kw. 2021.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w II kw. 2021 kształtowała się na poziomie 175,7 mln euro i była o 90,1% wyższa niż przed rokiem oraz 16,5% wyższa niż w poprzednim kwartale.

Przychody na rynku chińskim w II kw. 2021 osiągnęły poziom 26,6 mln euro, co stanowi wzrost o 38,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 24,6% w porównaniu do I kw. 2021.

Przychody segmentu "Pozostałe" wyniosły w drugim kwartale 9,1 mln euro i były o 99,4% wyższe, niż przed rokiem oraz o 42,8% wyższe niż w poprzednim kwartale, wymieniono.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

