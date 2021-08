Reklama

"Przychody wygenerowane w lipcu są najwyższymi w tym roku. Głównym kosztem obciążającym wynik były wydatki na płatne pozyskanie użytkowników. Zainwestowaliśmy w ten cel niemal dwukrotnie więcej niż w czerwcu i widzimy coraz wyższe zwroty z inwestycji. Zwrot wydatków poczynionych w ostatnich dniach lipca powinien być widoczny w wyniku za sierpień" - powiedział prezes Jarosław Wojczakowski, cytowany w komunikacie.

EBITDA narastająco za siedem miesięcy wynosi 1,8 mln zł. Największy udział w przychodach ma nadal marka "Real Boxing", ale na drugim miejsce w ciągu miesiąca od debiutu znalazł się "Eroblast", podano także.

"'Real Boxing 2' zainstalowało w lipcu 730 tys. nowych użytkowników, a przychody z gry to ponad 260 tys. USD. Jesteśmy ogromnie zadowoleni z efektów naszej pracy. Lipiec to kolejny z rzędu miesiąc, w którym tytuł poprawia metryki w konsekwencji dokonywanych aktualizacji. Retencja krótkoterminowa zwiększyła się do ponad 30%, co w połączeniu ze wzrostem efektywności UA zapewnia dobre perspektywy na kolejne miesiące" - powiedział product owner marki Real Boxing Bartosz Biniecki.

Według spółki do wysokich przychodów dołożyły także pozostałe projekty - "Knight Fights 2" i "Eroblast".

"Od momentu premiery 'Eroblast' pobrało już niemal 0,4 mln użytkowników. Tytuł najlepiej monetyzuje się w USA, skąd pochodzi ponad połowa płacących graczy. Widzimy pozytywny wpływ kolejnych aktualizacji na zaangażowanie użytkowników. W planach na sierpień mamy dużą kampanię UA i kolejny update. W 'Knight Fights 2' wprowadzamy eventy, które także powinny pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie. W lipcu przeprowadziliśmy testy nowych metod płatnego pozyskiwania użytkowników a tytuł pobrało niemal 600 tys. nowych graczy" - dodał product owner tytułów Patryk Batko.

Spółka pracuje też nad kolejnymi pozycjami. "Mythical Showdown" znajduje się w fazie decydujących o przyszłości projektu testów. "Mobbles Cards" trafiło do trzeciego etapu soft launch. Rozwijane są też dwa tytuły wzbogacone o postać "OmNom'a - OmNom Golf" i "OmNom Crafters".

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)