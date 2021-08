Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 17,2 mln zł wobec 21,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 22,9 mln zł i był niższy o 3,9 mln zł w skali roku.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,65 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 94,68 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku wyniosły 108,7 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży za analogiczny okres roku ubiegłego o 14,8%. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 14,1 mln zł i był niższy od zysku netto za I półrocze 2020 roku o 4 mln zł. Warto przy tym podkreślić iż w I półroczu 2020 r. odnotowano zyski jednorazowe (większe o 2 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń na ochronę miejsc pracy w czasie pandemii, jak też zysk ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,6 mln zł)" - czytamy w raporcie.

W raportowanym okresie w ujęciu geograficznym nastąpił wzrost sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach eksportowych. Na rynku Polski sprzedaż instalacji gazowych w I półroczu 2021 r. wyniosła 27 649 tys. zł i była wyższa o 3,3% w stosunku do I półrocza 2020 r. Sprzedaż eksportowa instalacji gazowych w raportowanym okresie była wyższa o 6,4%. Najwyższe wzrosty sprzedaży spółka odnotowała na rozwijających się rynkach afrykańskich, jak też w azjatyckiej części krajów postradzieckich, co niwelowało głównie spadek w Rosji (zaliczanej do Europy) spowodowany niekorzystną relacją cen paliw (utrzymywane niskie poziomy ceny benzyny) i przejściowymi opóźnieniami w dopuszczeniu do ruchu samochodów skonwertowanych na gaz po wprowadzeniu nowego prawa certyfikacyjnego, podano także.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)