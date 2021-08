Reklama

"Prace nad 'Total Tank Generals' i 'Signum Temporis' toczą się zgodnie z harmonogramem. Dziś oddajemy po jednym kamieniu milowym dla obu gier. Do końca roku oddamy jeszcze po jednym kamieniu milowym w każdym z tytułów. Oprócz tego trwają prace nad koncepcją gry 'Total Tank Simulator 2', które mamy nadzieję zakończyć w 4 kwartale. W Rookiez trwa preprodukcja nowego tytułu, a w Play of Battle zaczynamy prace nad koncepcją gry i budowaniem zespołu" - powiedział ISBtech Kotowski.

Dodał, że zakończenie prac nad "Total Tank Generals" jest zaplanowane na pierwszą połowę przyszłego roku, a prac nad "Signum Temporis" - na drugą połowę 2022 r. Wydawcą gier jest 505 Games.

"Dla 'Total Tank Simulator 2' nasze wstępne założenia premiery to końcówka 2023, ale będziemy w stanie to potwierdzić po zakończeniu prac nad demem technicznym" - dodał Kotowski.

Celem Noobz From Poland jest pozycja lidera w segmencie gier strategicznych.

"Osiągnięcie statusu lidera w sektorze gier strategicznych to proces. Mamy duże ambicje i jasno określony plan. Skupiamy się na coraz większych tytułach i budujemy kompetencje naszego zespołu. To oraz coraz ciekawsze projekty (jak chociażby 'Play of Battle') przybliżają nas do wyznaczonego celu" - podsumował prezes.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". Spółka zadebiutowała na NewConnect 13 lipca 2021 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)