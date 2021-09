Reklama

"Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku, zawierającego informację o zawarciu przez emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji we Wrocławiu, jako sprzedający, z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT INVESTMENTS S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, jako kupującymi, warunkowej umowy sprzedaży m.in. akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, emitent niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na nabycie przez kupujących akcji Idea Bank Rumunia" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj. ok. 43 mln euro).

Przeniesienie własności akcji jest warunkowane uzyskaniem odpowiednich zgód rumuńskich urzędów: organu antymonopolowego, Najwyższej Rady Obrony Narodowej Rumunii, Narodowego Banku Rumunii oraz Rumuńskiego Organu Nadzoru Finansowego.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)