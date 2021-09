Reklama

Skorygowany wynik netto wyniósł 11,44 mln USD w II kw. wobec 23,9 mln USD rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,24 mln USD wobec 25,85 mln USD zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 13,25 mln USD w II kw. wobec 26,51 mln USD rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w II kw. br. wyniosła 15,59 mln USD wobec 27,92 mln USD rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Huuuge za drugi kwartał wyniosła 15,6 mln USD i była niższa niż rok wcześniej, co wynikało głównie z wyższych niż w poprzednim roku nakładów na pozyskiwanie użytkowników. Zgodnie ze strategią przyjętą na rok 2021, większość budżetu marketingowego została przeznaczona na pierwszą połowę roku" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,54 mln USD w II kw. 2021 r. wobec 88,94 mln USD rok wcześniej.

W II kw. 2021 r. spółka osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 97,5 mln USD, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten generowany był głównie przez nowe tytuły (+163%), a jego motorem był "Traffic Puzzle", podano także.

"W II kw. 2021 r. osiągnęliśmy rekordowe przychody, których poziom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 10% pomimo wysokiej bazy porównawczej z drugiego kwartału 2020 r. i wymagającego otoczenia rynkowego. Nieustannie pracujemy nad poprawą wskaźników monetyzacji naszych istniejących gier. Nasze flagowe tytuły, czyli 'Huuuge Casino' i 'Billionaire Casino', ponownie osiągnęły rekordowy poziom ARPDAU (średnich przychodów na aktywnego użytkownika dziennego) i ARPPU (średnich przychodów na płacącego użytkownika). Jednocześnie odnotowaliśmy szybki wzrost ARPDAU dla naszych nowych gier, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca, w dużej mierze dzięki rosnącemu udziałowi Traffic Puzzle w portfelu. Udział nowych tytułów w przychodach ogółem w drugim kwartale wyniósł 12% w porównaniu z 5% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wyników zgodnych z oczekiwaniami rynku" - powiedział dyrektor finansowy Huuuge Grzegorz Kania, cytowany w komunikacie.

Przychody z flagowych gier ('Huuuge Casino' i 'Billionaire Casino') osiągnęły rekordowo wysoki poziom 86,1 mln USD w 2 kw. 2021, przy znakomitych wskaźnikach monetyzacji: konwersji na poziomie 8,4% (+1,2 pkt proc. r/r), ARPDAU w wysokości 1,96 USD (+36% r/r) oraz ARPPU w wysokości 45,38 USD (+23% r/r), podano dalej.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że pomimo niskich nakładów inwestycyjnych w ostatnich miesiącach, związanych z okresem przekazywania gry, przychody przez nią generowane wzrosły, a grono jej użytkowników powiększyło się. Oczekujemy, że 'Traffic Puzzle' będzie głównym motorem napędowym wzrostu w najbliższych kwartałach. Jednocześnie nawiązujemy współpracę z nowymi partnerami i wybieramy najbardziej obiecujące studia gier dla naszego pionu wydawniczego. W II kw. br. zawarliśmy dwie nowe umowy i mamy w planach podpisanie co najmniej dwóch kolejnych przed końcem 2021 r." - podsumował założyciel i dyrektor generalny Huuuge Anton Gauffin.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 28,43 mln USD skonsolidowanej straty w porównaniu z 26,99 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 193,23 mln USD w porównaniu z 164,99 mln USD rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 25,98 mln USD w I-II kw. br. wobec 45,64 mln USD rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 43,97 mln USD wobec 12,83 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

