Reklama

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews/ISBtech) - Budowa polskiego regionu przetwarzania danych Microsoft przebiega zgodnie z planem. Jednocześnie realizacja inwestycji ogłoszonej w maju 2020 r. przyspieszyła trzykrotnie w obszarze podnoszenia specjalistycznych kompetencji IT. Koncern chce przeszkolić kolejne 150 tys. osób w Polsce z technologii chmurowych, poinformował ISBtech szef Microsoft w Polsce Mark Loughran.

"W minionym roku przeszkoliliśmy w Polsce 150 tys. specjalistów z zakresu z technologii chmurowych, a teraz planujemy przeszkolić kolejne 150 tys. osób. Kraje, które poważnie podejmą temat technologii takich, jak chmura, będą szybciej się rozwijać. Microsoft Technology Center dostarcza do Polski najlepszą globalną i lokalną wiedzę z zakresu innowacyjnych rozwiązań i zwiększania kompetencji cyfrowych. Wszystko to w obliczu naszej inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Budowa DC idzie zgodnie z planem i w 2022 roku pod Warszawą ruszy jedno z największych na świecie centrów danych. Polska ma przedsiębiorczość, wysoki poziom edukacji, a technologia oparta na chmurze sprawi, że mamy szansę być cyfrowym sercem Europy" - powiedział ISBtech Loughran.

Data center w ramach Polskiej Doliny Cyfrowej obsłuży cały region Trójmorza ze 125 mln mieszkańców.

"Budujemy łącznie 3 kompleksy data center w promieniu ok. 25 km od Warszawy. Polski region Microsoft będzie drugim co do wielkości na świecie. Budowany jest według najnowszych technologii 7 i 8 generacji, co przekłada się m.in. na bardzo niskie opóźnienia, niski wskaźnik power usage effectiveness związany z najnowocześniejszymi i neutralnymi środowiskowo technologiami chłodzenia" - wskazał lider warszawskiego Microsoft Technology Center Jarosław Sokolnicki.

Specialist team unit lead i członek zarządu Microsoft w Polsce Rober Gajda wskazał, że większość firm jest aktualnie w przygotowaniu lub adopcji rozwiązań chmurowych.

"Technologie chmurowe wspierają firmy w optymalizacji procesów, automatyzacji, ciągłości działania, aspekcie sprzedażowym, marketingowym, czy HR. Przekładają się na zwiększenie efektywności pracy z zachowaniem aspektu bezpieczeństwa. Dzięki chmurze można tworzyć innowacje, które pozwalają wchodzić na nowe rynki, w nowe segmenty i oferować rozwiązania w nowych branżach na bazie predykcji, personalizacji, machine learning czy zaawansowanej analityki. Polska Dolina Cyfrowa i Microsoft Technology Center razem tworzą platformę, na której firmy będą testować nowe rozwiązania od pomysłu przez projekt, aż po proof of concept. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą się rozwijać i realizować ekspansję na rynkach międzynarodowych" - zaznaczył Gajda.

Microsoft to globalny koncern technologiczny.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)