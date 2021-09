Reklama

"Widzimy odreagowanie postpandemiczne w portach i tu skoncentrujemy działania, w tym na przeładunku towarów i obsłużeniu klienta na drodze logistycznej. To nasza kluczowa działalność" - powiedział Hernik w rozmowie z ISBnews.

Prezes odniósł się także do kwestii przerwania linii transportowych w dostawach, z którymi rynek boryka się w ostatnim czasie.

"Łańcuchy dostaw nie zostały przerwane, tylko czasowo zaburzone. Przypadek blokady Kanału Sueskiego pokazał, że transport światowy w dużej mierze uzależniony jest od dwóch przesmyków. Jednocześnie efekt pandemiczny spowodował, że w relacji do wysyłanych kontenerów z Chin nie występowały w podobnej skali ładunki powrotne. Spowodowało to deficyt kontenerów i walka o ich kontraktację. Niewątpliwie spowodowało to problem i w efekcie wysoki wzrost stawek frachtowych. Uważamy jednak, że jest to sytuacja przejściowa, która powinna w czasem wrócić do normy" - wyjaśnił Hernik.

Dodał, że w planach grupy jest m.in. rozszerzanie obsługiwanych grup asortymentowych i pozyskiwanie nowych klientów.

"Odżył transport kolejowy, dynamicznie odbiła koniunktura w produkcji stali, co przekłada się na zwiększenie przychodów w przeładunku i transporcie związanych z tym asortymentów. Dobre perspektywy ma segment hydrotechniczny i będziemy chcieli skorzystać na jego rozwoju, m.in. przy budowie falochronów, wydobywaniu kruszyw ze zbiorników wodnych, czy prac związanych z infrastrukturą portową. Skoncentrujemy się także na unowocześnianiu i automatyzacji procesów, nie wykluczając w przyszłości powiększenia infrastruktury portowej o nowe terminale" - dodał prezes.

Grupa liczy też na obsługę polskich i zagranicznych farm wiatrowych przy dostawie elementów do ich budowy. Grupa OTL jest także w trakcie realizacji strategii konsolidacji spółek zależnych.

"Na zwołanym 5 października walnym będzie głosowana uchwała dotycząca połączenia OT Nieruchomości z OT Porty Morskie. Dzięki konsolidacjom uprościmy strukturę organizacyjną Grupy OTL i będziemy bardziej transparentni dla inwestorów" - zakończył Hernik.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)