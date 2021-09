Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3 mln zł wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,64 mln zł w I poł. br. wobec 0,52 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,03 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 17,26 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2021 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 13 mln zł i były one o 24% niższe od analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek w obszarze usług reklamy w prasie oraz kampanii wizerunkowych wyniósł 24%, zaś spadek w obszarze sprzedaży egzemplarzowej i e-wydań 30%. Główną przyczyną spadku przychodów egzemplarzowych było zamknięcie linii biznesowej związanej w wydawaniem papierowej wersji tygodnika 'Wprost' w 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Zysk brutto w wysokości 5,1 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,2 mln zł na pozostałej działalności operacyjnej oraz 2,1 mln zł na działalności finansowej, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 2,83 mln zł wobec 0 mln zł rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)