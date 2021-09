Reklama

"Backlog pokazuje, że niewiele nam już brakuje, aby zrealizować w okresie dwóch lat plan, który był dobrym, ambitnym planem na 4 lata. Dobrze nam idzie, dynamicznie się rozwijamy i czas pomyśleć o kolejnych etapach rozwoju, jeśli chodzi o Selvitę" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji prasowej.

"Ponad dwukrotnie wzrosła skala naszej działalności. To jest nie tylko wzrost dzięki pozyskaniu dużego aktywa w postaci Fidelty, ale także organiczny wzrost każdego elementu w grupie" - dodał.

Strategia Selvity na lata 2020-2023 zakłada zwiększenie przychodów do 300 mln zł, utrzymanie stabilnej marży EBITDA oraz ponad 1 mld zł wartości rynkowej w 2023 r.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 272,1 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 30% w skali roku.

"Będziemy mieli dużo pracy w drugiej połowie roku. Wygląda na to, że będziemy w pełni zakontraktowani i będziemy się też zastanawiać, które ze zleceń przenieść na kolejny rok"- zaznaczył Sieczkowski.

Podkreślił, że spółka nie zamierza zwalniać tempa rozwoju w kolejnych latach. Jak poinformował, w ramach inwestycji w zakresie infrastruktury ruszyła budowa Centrum B+R w Krakowie, trwa też adaptacja kilku tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu. Również rozbudowa struktur sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych i Europie to krok w stronę dalszego rozwoju.

"Obecnie grupa realizuje swoje operacje na ok. 12 tys. m2, a w adaptacji lub w budowie mamy 50% więcej. Podjęliśmy konkretne działania po to, by nasze struktury sprzedażowe były przygotowane na obsługę jeszcze większej skali działalności i wierzymy, że już teraz razem z Fideltą, a być może także niedługo z kolejnymi aktywami, będziemy w stanie nadal dynamicznie rozwijać się w kolejnych okresach, a bardzo dobry, bardzo mocny program motywacyjny, jaki udało nam się uruchomić w I połowie tego roku pozwoli nam utrzymać talenty, które już pracują w Selvicie i jednocześnie podniesie naszą pozycję w konkurowaniu o kolejnych najlepszych ludzi, jacy są na rynku" - podkreślił Sieczkowski.

Dodał, że procesy akwizycyjne "toczą się w tle", ale jest za wcześnie, by informować o konkretach.

"Pracujemy z kilkoma targetami, ale jeśli chodzi o to, kiedy i w jakiej skali - tutaj, niestety, będziemy bardzo powściągliwi" - dodał prezes.

"Ten rok to jest przede wszystkim rok dobrego wcielenia Fidelty do Selvity. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o całą organizację. Uważamy, że mamy bardzo dużo do wygrania, jeśli dobrze zintegrujemy się i wykorzystamy potencjał zespołów pracujących w Zagrzebiu, stąd nowe procesy akwizycyjne traktowane są - mimo wszystko - z drugim priorytetem. Nie mamy takiego celu, że chcemy koniecznie domknąć coś w tym roku" - podkreślił.

Jak poinformował dyrektor finansowy Dariusz Kurdas, dane finansowe, zaprezentowane w sprawozdaniu za I półrocze "pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość" pod względem realizacji zarówno planów inwestycyjnych, czy też finansowania potencjalnych akwizycji.

"Patrząc na dług netto, największym wskaźnikiem w pozycji zadłużenia jest kredyt akwizycyjny na Fideltę, który wynosi 21,8 mln euro. To jedyna pozycja w tej kategorii, bowiem kredyt na budowę Centrum Usług Laboratoryjnych jeszcze nie został uruchomiony - jego uruchomienie nastąpi pod koniec roku albo w I kwartale przyszłego roku - zależności od pozycji gotówkowej grupy Selvity. Jeśli chodzi o gotówkę, to posiadaliśmy ok. 74 mln zł na koniec czerwca" - powiedział CFO.

Dodał, że najem powierzchni laboratoryjnych w Poznaniu i Krakowie stanowi 22% całości zadłużenia, a sprzęt laboratoryjny stanowi 18% w całości zadłużenia grupy kapitałowej.

Wskaźnik dług do EBITDA wyniósł 1,34x na koniec czerwca wobec 1,45x na koniec marca.

W I poł. 2021 r. Selvita miała 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 141,65 mln zł w porównaniu z 67,67 mln zł rok wcześniej. EBITDA i zysk netto grupy bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego wyniosły odpowiednio 35,2 mln zł oraz 18,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł oraz 9,4 mln zł rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)