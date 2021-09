Reklama

"Cena stanowi 23,5-proc. premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy, 14,6-proc. premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące oraz 34,3-proc. premię względem kursu zamknięcia akcji 10 marca 2021, czyli przed rozpoczęciem przeglądu opcji strategicznych przez PGS Software" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej tj. 8 września wzywający poinformował o spełnieniu jednego z warunków wezwania, tj. przekroczeniu 66% proc. głosów na WZA, co oznacza, że na wezwanie odpowiedzieli dwaj główni akcjonariusze, Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący ponad 64% akcji i 75% głosów w kapitale spółki. Ustalona cena sprzedawanych przez nich akcji wyniosła 14,3 zł za jedną akcję, co stanowi około 26% mniej od oferty dla pozostałych akcjonariuszy.

"Decydując się na podwyższenie ceny staraliśmy się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Naszym zdaniem, zaproponowana o 14% wyższa cena, spełnia te założenia i jest atrakcyjna dla inwestorów by odpowiedzieli w wezwaniu" - powiedział co-CEO Xebia Anand Sahay, cytowany w komunikacie.

Celem wzywającego jest wycofanie spółki z giełdy i jej dalszy rozwój w ramach własnej grupy. Xebia jest wspierana przez fundusz Waterland Private Equity Investments, podano także.

Zapisy na wezwanie dla pozostałych akcjonariuszy potrwają do 29 września. Inwestor posiadający akcje PGS Software, może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów warto, podsumowano.

PGS Software to spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT. Jej klienci to przede wszystkim zagraniczne przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich oraz Niemiec. Spółka była notowana od listopada 2008 na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych rynku NewConnect. W 2016 roku zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej giełdy.

(ISBnews)