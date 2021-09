Reklama

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic - spółka z grupy kapitałowej Lotos - podpisał dwuletnią umowę z firmą Enspirion - spółką zależną Energi z Grupy Orlen - na usługę łączności krytycznej TETRA, podał Lotos

Infrastruktura sieci TETRA pokrywa się z obszarem działalności spółki Lotos Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Dlatego już w 2019 roku nawiązano pierwszą, próbną współpracę w tym obszarze. W ramach ówczesnego porozumienia Enspirion wyposażył w usługę łączności krytycznej jednostki pływające, platformy oraz siedzibę Lotos Petrobaltic na lądzie. Po ponad roku testów podjęto decyzję o wykorzystaniu systemu TETRA jako bezpiecznego środka łączności pomiędzy centrum dyspozytorskim oraz swoimi platformami morskimi i statkami pracującymi w rejonie bałtyckich koncesji Lotos Petrobaltic, podkreślono.

"Usługa łączności krytycznej TETRA dzięki cyfrowej jakości połączenia jest chętnie wykorzystywana przez załogi statków do kontaktu z dyspozytorem w bazie lądowej Lotos Petrobaltic czy załogami platform w obszarach niedostępności zasięgu telefonów komórkowych. Łączność systemu TETRA zdała egzamin z swojej sprawności, gdy statek PSV Sylur z grupy kapitałowej Lotos prowadził z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Baltic II, położonej na zachód od Ławicy Słupskiej. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu usługi łączności TETRA także w trakcie przyszłych prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic na morskich farmach wiatrowych" - powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w komunikacie.

Obecnie sieć TETRA zapewnia zasięg ok. 55 km w głąb morza, co dla Enspiriona stanowi potencjał dla świadczenia usług łączności również dla innych podmiotów działających na południowym Bałtyku - przede wszystkim dla PKN Orlen, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), ale także dla wielu firm prowadzących badania i pomiary na tej części akwenu, zaznaczono.

Tego typu morskie instalacje w przyszłości mogą także obsługiwać kolejne projekty energetyczne, np. farmy wiatrowe offshore powstające na bałtyckiej Ławicy Słupskiej.

"Dzięki szeroko zakrojonym testom z SAR, a także stałej współpracy z Lotos Petrobaltic, usługa profesjonalnej łączności TERA oferowana przez spółkę Enspirion na morzu, jest dostępna nawet kilkadziesiąt kilometrów od linii polskiego wybrzeża. Tym potencjałem chcielibyśmy zainteresować pozostałych partnerów realizujących swoją działalność biznesową na Bałtyku, w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej" - dodał prezes Enspiriona Tomasz Lesiewicz.

Obecnie na morzach okalających północną Europę z łączności TETRA korzystają takie państwa jak Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, gdzie system zapewnia niezawodną komunikację z jednostkami pływającymi w bieżącej pracy, a także w sytuacjach kryzysowych.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

