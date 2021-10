Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 16,19 mln zł wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 24,12 mln zł wobec 13,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343,71 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 287,28 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. emitent zrealizował do OGP Gaz-System S.A. dostawy rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT C oraz gazociągowi Baltic Pipe LOT D. Realizacja kontraktów ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a Ferrum jest ważnym ogniwem w procesie transformacji rodzimej sieci przesyłowej. W czerwcu 2021 r. spółka podpisała kolejną umowę z OGP Gaz-System S.A. na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Gustorzyn - Wronów. Jest to czwarta podpisana przez emitenta umowa częściowa z OGP Gaz-System S.A. w ramach III umowy ramowej. […] Realizacja m.in. w/w kontraktów przyczyniła się do znaczącej poprawy wyników emitenta za I półrocze 2021 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 9,3 mln zł wobec 2,53 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

