"Emisja akcji zostanie przeprowadzona w listopadzie, to będziemy potrzebowali trochę czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów i dopełnieni pozostałych formalności. Szacujemy, że idąc zgodnie z planem wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect powinien zostać złożony do końca pierwszej połowy 2022 roku" - powiedział Tkacz w rozmowie z ISBnews.

Spółka ma w planach akwizycję na rynku krajowym.

"Planujemy przejąć jednego z konkurentów na rynku krajowym. Jednakże jeśli na rynku zagranicznym pojawi się ciekawy producent szkła i luster do przejęcia, to chętnie taki projekt rozważymy. Planujemy przejęcie podmiotu, który rzędem wielkości jest zbliżony do nas. Pozwoli to na przeniesienie 90% zamówień do własnej produkcji, co pozwoli nam na zwiększenie poziomu marży oraz lepsze wykorzystanie dotychczasowego parku maszynowego swojego i podmiotu przejmowanego" - poinformował prezes.

"Mamy świadomość, że w szczególności rok 2020 był dla branży i spółki okresem stagnacji, dlatego też musimy zintensyfikować działania rozwojowe i jednym z nich jest właśnie akwizycja. Pozwoli nam to skokowo zwiększyć poziom przychodów oraz moce produkcyjne. Jak najbardziej, planujemy w przyszłości rozwijać moce produkcyjne poprzez automatyzację produkcji we własnym zakładzie" - dodał.

Prezes ocenił, że po okresie pandemicznym aktywność klientów uległa normalizacji.

"Biorąc pod uwagę zamówienia, które do nas napływają, możemy powiedzieć, że nasi klienci powrócili już na właściwe tory. W obrębie Europy kierunki eksportu i importu pozostały bez zmian. Co do dostawców, to wciąż są widoczne problemy z pozyskaniem surowca, ale spółka poprzez dywersyfikację dostawców minimalizuje ryzyko braku dostaw" - podkreślił Tkacz.

Zapowiedział, że spółka zamierza utrzymać tendencję wzrostową w przychodach.

"Jak najbardziej, zamierzamy utrzymać tendencję wzrostową i mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią nie przyniesie kolejnych ograniczeń związanych z funkcjonowaniem firm. Nasi klienci planują wzrosty na poziomie 10-15% rocznie. Dlatego prognozujemy, iż bieżący rok zamkniemy przychodami na poziomie 3,9 mln zł. Natomiast w roku 2022 powinniśmy wypracować już ponad 4,15 mln zł przychodów" - zakończył prezes.

Proglas specjalizuje się w produkcji szkła płaskiego i luster, głównie dla automotive i branży budowlanej.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)