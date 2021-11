Reklama

"W raporcie bieżącym nr 49/2020 z dnia 16.12.2020 roku Bumech S.A. przedstawił podstawowe parametry umowy przedwstępnej zakupu udziałów w spółkach: Przedsiębiorstwo Górnicze 'Silesia' Sp. z o.o. i Mining Services and Engineering sp. z o.o., która została zawarta pomiędzy Bumech (jako kupującym) oraz Energetický a Průmyslový Holding a.s. i Braindour Development Limited (jako sprzedającymi). W przedmiotowym raporcie wskazano zastrzeżenie, iż ostateczne ceny zapłaty zostaną skorygowane 'w dół' lub 'w górę' w oparciu o wartości aktywów i wyniki finansowe zakupionych spółek (Equity Value), według stanu na dzień 31.12.2020 roku" - przypomniano w komunikacie.

Skorygowane ceny zakupu udziałów wynoszą:

a) 12,93 mln zł - za 99,975% udziałów w PGS (wstępnie cena wynosiła 9,86 mln zł);

b) 10,81 mln zł - za 100% udziałów w MSE (wstępnie cena wynosiła 9,17 mln zł), wskazano także.

Strony uzgodniły, że zmianie ulegnie okres rozliczenia tych płatności, które zostaną dokonane w 24 równych miesięcznych ratach, do 30 września 2023 roku (wobec wstępnie uzgodnionych 12 rat miesięcznych płatnych do 30 września 2022 roku). Raty tych płatności nie będą oprocentowane.

"Pozostałe warunki rozliczeń i zabezpieczeń transakcji, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 49/2020 z dnia 16.12.2020 roku - w tym wypłata sprzedającym w okresie od października 2022 roku do września 2024 roku udziału w przyszłych zyskach PGS w wysokości 20% miesięcznego EBIT, lecz nie więcej niż 1,5 mln zł miesięcznie - pozostają bez zmian" - zakończono.

Bumech jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78.62 mln zł w 2020 r. podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły ponad 202 mln zł.

