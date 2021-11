Reklama

"Proces sprzedaży jest mocno zaawansowany. Na razie udaje nam się zarządzać tak tym bankiem, żeby ten proces sprzedaży go nie naruszał. Bank pracuje i świetnie sobie radzi, a my staramy się go sprzedać w najlepszy możliwy sposób" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Jak poinformował, holding zdecydował o podwyższeniu kapitału banku na Ukrainie o 100 mln UAH.

"Jednocześnie sprzedajemy i podwyższamy kapitał, te dwie rzeczy się zazwyczaj jednocześnie nie zdarzają, ale jest to absolutnie uzasadnione - regulator ukraiński zwiększa wymogi kapitałowe dla banków. My, by go nie zatrzymywać w jego bardzo dobrym dla niego czasie, zdecydowaliśmy się podwyższyć kapitał o o 100 mln hrywien, które to pieniądze w przypadku sprzedaży w oczywisty sposób odzyskamy" - wyjaśnił Kaczmarek.

Na początku września br. prezes zapowiedział, że w połowie 2022 r. holding zamierza poinformować rynek, jakie decyzje co do dalszego istnienia lub być może - zmiany profilu działalności Getin Holding - podjęli akcjonariusze. Jak dziś przyznał, taka decyzja może być podjęta dużo wcześniej.

"Chcemy podpisać umowę sprzedaży Ukrainy. Jeśli taka informacja pojawi się w przestrzeni publicznej, to znaczy, że jesteśmy gotowi do rozmowy z akcjonariuszami. Kiedy to się zdarzy? Dzielą nas tygodnie, miesiące od tego, żeby przesądzić, co dalej" - powiedział Kaczmarek.

Holding podał dziś, że zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 72,9 mln zł w I-III kw. br., co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym od wypracowanego rok wcześniej. Na koniec września br. suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła blisko 900 mln zł. Współczynnik wypłacalności Idea Banku Ukrainy TCR wyniósł 17,8%, a Tier1 10,64%.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)