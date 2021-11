Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,86 mln zł wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,8 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1,1 mln zł rok wcześniej.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego kwartału była premiera gry "Gas Station Simulator" autorstwa Drago Entertainment, którego Movie Games było globalnym wydawcą. Do 19 października gra została nabyta przez ponad 300 tys. graczy. Ponadto twórcy gry, między innymi z uwagi na jej dynamiczny wzrost sprzedaży, szacują że do końca 2021 r. produkcja osiągnie poziom 550-600 tys. sprzedanych egzemplarzy, czytamy w komunikacie.

"Sukces 'Gas Station Simulator', którego byliśmy wydawcą, oraz odnotowane przez nas wyniki za III kw. utwierdzają nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Jest to dowód na to, że oryginalny content połączony z optymalnym budżetem istotnie wpływają na sukces sprzedażowy. W portfolio Movie Games oraz spółek z rodziny MG znajduje się wiele IP o porównywalnym potencjale. W dalszym ciągu widzimy duży potencjał w rozwoju uniwersum 'Drug Dealer Simulator' (DDS), dlatego pracujemy nad drugą częścią tej kultowej gry. Tym bardziej bardzo nam miło, że twórcy serialu Narcos zdecydowali się podjąć z nami współpracę przy DLC do drugiej części symulatora dilera. Staramy się również racjonalnie wydatkować posiadane środki pozyskiwane ze sprzedaży gier. W efekcie tego możemy się pochwalić rekordowym poziomem posiadanej gotówki na poziomie ponad 12 mln zł" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

W minionym kwartale wiele ze spółek z grupy Movie Games istotnie przyspieszyło procesy wejścia na rynek NewConnect. Pixel Crow oraz True Games uzyskały zgody akcjonariuszy na połączenie oraz przeprowadzenie emisji połączeniowej. Road Studio natomiast złożył w lipcu br. dokument informacyjny na GPW oraz czeka na uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu, podano także.

"Procesy dopuszczenia naszych spółek do obrotu również notują istotne postępy. Dziękujemy naszym inwestorom za to, że są z nami oraz zdecydowali się wesprzeć nasze projekty. Tym bardziej, ze jako rodzina Movie Games przecieramy nowe ścieżki w zakresie pozyskiwania finansowania przez studia gamingowe. W październiku zakończyła się bowiem pierwsza kampania na platformie Raisemana, w ramach której ponad 300 tys. zł zebrało True Games" - dodał Wcześniak.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 13,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,29 mln zł w porównaniu z 8,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 14,47 mln zł wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 r. przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)