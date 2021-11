Reklama

Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości około 800 mln zł netto. Niniejsze kwoty uwzględniają także wartość projektów, w zakresie których nastąpiło uzgodnienie kluczowych warunków już w trakcie III kw. 2021r., podano w raporcie kwartalnym.

Z kolei w ramach wewnętrznych działań na rzecz segmentu deweloperskiego grupa posiadała kontrakty o wartości ponad 214 mln zł netto, z czego do realizacji pozostawało blisko 133 mln zł netto.

Większość projektów jest realizowana na zlecenie inwestorów prywatnych. W ramach generalnego wykonawstwa realizowane są obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe, usługowe oraz mieszkaniowe wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną (drogi, place, parkingi), wyjaśniono.

"Większość realizowanych przez spółkę kontraktów ma wartość do 50 mln zł. Spółka realizuje także pojedyncze większe kontrakty, na 30.09.2021 grupa posiadała w swoim portfolio 7 kontraktów o wartości powyżej 70 mln zł. Znaczący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne - w ostatnich latach stanowiły one ok. 70-85% portfela. Wg stanu na dzień 30.09.2021 r. udział projektów przemysłowo-logistycznych w całym portfelu zleceń wyniósł ok. 85%" - czytamy w raporcie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)