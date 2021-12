Reklama

"W I półroczu planujemy wejście na NewConnect oraz w 2023 roku, wraz z pełnym sukcesem 'Achillesa', rozważymy przejście na główny parkiet" - powiedział Waszak podczas prezentacji na GPWInnovationDay.

"Achilles: Legends Untold" to pierwsza gra firmy. Prezes poinformował, że dotychczasowy koszt produkcji to ok. 5 mln zł, a koszty całkowite wraz z marketingiem ok. 6 mln zł.

Przewidywany czas rozgrywki to 12 godzin, ale gameplay będzie można "mocno wydłużyć" i wielu graczom zajmie nawet 2-3 razy dłużej, podała spółka.

Premierę gry w formule early access przewidziano na II kw. 2022 roku. Cena będzie mieścić się w przedziale 20-25 USD.

"Szacujemy, że w ciągu roku od early access sprzeda się w 100 tys. egzemplarzy" - poinformował Waszak.

Po early access będą trwały poprawki, by pod koniec roku ukazała się pełna wersja. W kolejnym roku planowane są porty konsolowe "Achillesa".

Drugi projekt spółki pod roboczym tytułem "Brightness" wejdzie do produkcji prawdopodobnie pod koniec 2022 r., a wydanie early access ma nastąpić w 2024 r., podtrzymał prezes.

Dark Point Games to toruńskie studio specjalizujące się w produkcji ambitnych gier z gatunku Action RPG.

