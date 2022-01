Przychody TIM wzrosły o 41,1% r/r do 107,12 mln zł w grudniu 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-grudzień przychody wzrosły o 34,3% r/r do ok. 1 259,9 mln zł.

Reklama Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2021 r. według szacunków niemal 887,2 mln zł, tj. o 36,5% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że udział tego kanału w łącznych przychodach TIM-u wyniósł w skali roku 70,6%, podano. "Od marca 2021 roku nasze przychody ze sprzedaży nieprzerwanie przekraczają poziom 100 mln zł. Każdego miesiąca na TIM.pl rejestruje się średnio ponad 1000 nowych klientów biznesowych. Porównanie liczby nowych rejestracji w trzech pierwszych kwartałach 2020 i 2021 roku pokazuje wzrost aż o 34% r/r. Takie liczby dają powody do zadowolenia" - powiedział prezes TIM Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie. "Szacunki dotyczące całego 2021 roku i tak znaczące przekroczenie bariery 1 mld zł to nasz oczywisty sukces. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że dalszy rozwój grupy kapitałowej TIM oznacza konieczność dostosowywania się do zmieniającego się rynku e-commerce, w szczególności oczekiwań klientów, a także jak najlepszego wykorzystania potencjału, jakim dysponujemy. Takie podejście znajdzie odzwierciedlenie zarówno w nowej strategii spółki, którą zaprezentujemy w pierwszym półroczu tego roku, jak i jest podstawą decyzji o zbliżającym się giełdowym debiucie spółki 3LP, specjalizującej się w logistyce dla sektora e-commerce" - zakończył Folta. TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r. (ISBnews)